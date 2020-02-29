Бразилия просит «ПСЖ» отпустить Неймара на Олимпиаду

Конфедерация футбола Бразилии направила запрос в «ПСЖ» о возможности участия нападающего Неймара в Олимпиаде-2020, сообщает AS. Также в Бразилии надеются заполучить игроков «Реала» Винисиуса Жуниора, Родригу и Рейньера.

Главной проблемой участия Неймара в Олимпиаде остаются кадровые проблемы «ПСЖ». Другой форвард команды Кильян Мбаппе также хочет поехать на Игры в Токио в составе сборной Франции.

Неймар уже принимал участие в Олимпиадах-2012 и 2016. В Лондоне бразильцы завоевали серебро, а на домашних Играх в Рио впервые в истории взяли золото.

В олимпийском футбольном турнире могут участвовать игроки до 23 лет, также каждая сборная может заявить трех футболистов старшего возраста.