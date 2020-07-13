Брата защитника «Тоттенхэма» Орье застрелили во Франции
13 июля 2020, 10:44
Кристофер Орье, брат защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье, был застрелен сегодня в Тулузе (Франция), сообщает France News 24. По информации источника, 26-летнего мужчину обнаружили на улице с ранением в животе прохожие.
Рядом с Кристофером Орье лежало оружие. Брат футболиста «шпор» был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Утверждается, что инцидент произошел рядом с ночным клубом. Убийца скрылся с места преступления.
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