Брат Мбаппе Итан стал игроком «Лилля»

«Лилль» на официальном сайте объявил о подписании контракта с Итаном Мбаппе, который является младшим братом нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Контракт 17-летнего футболиста рассчитан до лета 2027 года.

«Я считаю, что «Лилль» был бы лучшим проектом для меня. Это клуб, который является одним из лучших во Франции», — заявил Мбаппе-младший.