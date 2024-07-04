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Брат Мбаппе Итан стал игроком «Лилля»

Виктория Кравченко
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«Лилль» на официальном сайте объявил о подписании контракта с Итаном Мбаппе, который является младшим братом нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Контракт 17-летнего футболиста рассчитан до лета 2027 года.

«Я считаю, что «Лилль» был бы лучшим проектом для меня. Это клуб, который является одним из лучших во Франции», — заявил Мбаппе-младший.

Итан — воспитанник «ПСЖ», за основной состав команды он провел пять матчей и не отметился результативными действиями.
ФК Лилль
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