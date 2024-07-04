Брат Мбаппе Итан стал игроком «Лилля»
«Лилль» на официальном сайте объявил о подписании контракта с Итаном Мбаппе, который является младшим братом нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.
Контракт 17-летнего футболиста рассчитан до лета 2027 года.
«Я считаю, что «Лилль» был бы лучшим проектом для меня. Это клуб, который является одним из лучших во Франции», — заявил Мбаппе-младший.
Итан — воспитанник «ПСЖ», за основной состав команды он провел пять матчей и не отметился результативными действиями.
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|В
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|П
|+/-
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1
|ПСЖ
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2
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
|18.08
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|00:00
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Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|00:00
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Брест – Марсель
|- : -
|18.08
|00:00
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
|00:00
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|00:00
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
|
Ренн – Лион
|- : -
|18.08
|00:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
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