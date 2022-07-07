«Брага» и «ПСЖ» ведут переговоры о партнерстве

«ПСЖ» собирается подписать соглашение о партнерстве с «Брагой», сообщает Le Parisien. Идея состоит в том, чтобы превратить португальский клуб в сателлита французской команды.

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике ответственен за развитие партнерских отношений парижского клуба с другими европейскими командами.

В прошлом сезоне «Брага» стала четвертой в чемпионате Португалии, а «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.