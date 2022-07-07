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Сегодня, 03:26

«Брага» и «ПСЖ» ведут переговоры о партнерстве

Евгений Козинов
Корреспондент
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«ПСЖ» собирается подписать соглашение о партнерстве с «Брагой», сообщает Le Parisien. Идея состоит в том, чтобы превратить португальский клуб в сателлита французской команды.

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике ответственен за развитие партнерских отношений парижского клуба с другими европейскими командами.

В прошлом сезоне «Брага» стала четвертой в чемпионате Португалии, а «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.

Футбол
ФК Брага
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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