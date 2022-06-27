Ботман попрощался с болельщиками «Лилля» перед переходом в «Ньюкасл»
Защитник «Лилля» Свен Ботман покидает французский клуб. В социальных сетях он написал обращением к фанатам команды.
«Я благодарен клубу за то время, что провел в «Лилле». Это был невероятный опыт. Мы выиграли два значимых трофея. Я всегда буду с теплотой вспоминать это время», — написал Ботман.
22-летний голландец продолжит карьеру в «Ньюкасле». Официально о переходе должно быть объявлено на этой неделе.
Ранее появилась информация, что «сороки» заплатят за защитника 37 миллионов евро, в сделку включены потенциальные бонусные выплаты, зависящие от выступлений игрока.
В сезоне-2021/22 Ботман забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Лилль».
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