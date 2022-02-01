Ботман подтвердил, что им интересовались «Ньюкасл» и «Милан»

Защитник «Лилля» Свен Ботман рассказал о том, какие клубы интересовались им в январе.

«Я могу подтвердить, что и «Ньюкасл», и «Милан» этой зимой были конкретными вариантами. Оба клуба для меня — хорошие варианты. Я думаю, что летом сделаю хороший шаг в своей карьере. Когда тебя связывают с «Ньюкаслом», все говорят, что дело в деньгах. Но это очень хороший проект, если посмотреть, с чего начинали «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Я думаю, было бы очень приятно поучаствовать в этом, но, конечно же, и «Милан» — прекрасный клуб», — приводит слова Ботмана Ziggo Sport.

В текущем сезоне 22-летний игрок сборной Нидерландов провел 20 матчей за «Лилль», на его счету 2 гола и результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 30 миллионов евро.