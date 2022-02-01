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Сегодня, 01:01

Ботман подтвердил, что им интересовались «Ньюкасл» и «Милан»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Лилля» Свен Ботман рассказал о том, какие клубы интересовались им в январе.

«Я могу подтвердить, что и «Ньюкасл», и «Милан» этой зимой были конкретными вариантами. Оба клуба для меня — хорошие варианты. Я думаю, что летом сделаю хороший шаг в своей карьере. Когда тебя связывают с «Ньюкаслом», все говорят, что дело в деньгах. Но это очень хороший проект, если посмотреть, с чего начинали «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Я думаю, было бы очень приятно поучаствовать в этом, но, конечно же, и «Милан» — прекрасный клуб», — приводит слова Ботмана Ziggo Sport.

В текущем сезоне 22-летний игрок сборной Нидерландов провел 20 матчей за «Лилль», на его счету 2 гола и результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 30 миллионов евро.

ФК Лилль
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 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
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 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
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 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
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 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
10
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
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16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
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 Сент-Этьен 22 3 6 13 19-43 15
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Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
ПСЖ – Нант
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Ренн – Монпелье
 2 : 0
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Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
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Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
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Ланс

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И К Ж
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Монпелье

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