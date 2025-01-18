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Сегодня, 17:30

Борис Игнатьев считает, что у Кварацхелии не будет проблем с адаптацией в «ПСЖ»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что у перешедшего из «Наполи» в «ПСЖ» нападающего Хвичи Кварацхелии не должно возникнуть проблем с адаптацией.

Французский клуб объявил о трансфере 23-летнего грузина 17 января.

«Думаю, что Кварацхелия — самостоятельный человек, он уже переходил и в «Локомотив», и в «Рубин», и в итальянский футбол. Поэтому проблем с переходом в одну из сильнейших команд французской лиги не возникнет. Он на плаву — важно, чтобы он адаптировался именно к игровым ситуациям, а с точки зрения психологической уверенности и внутренней устойчивости Хвича — уверенный в себе игрок. Думаю, что он проявит себя не хуже, чем в Италии», — заявил Игнатьев «Газете.Ru».

В сезоне-2024/25 чемпионата Италии Кварацхелия сыграл 17 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три голевые передачи.

Источник: Газета.Ru
Хвича Кварацхелия
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Борис Игнатьев
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 13 4 0 46-15 43
2
 Марсель 17 11 3 3 39-20 36
3
 Лилль 18 8 8 2 28-17 32
4
 Монако 18 9 4 5 29-20 31
5
 Ницца 18 8 6 4 36-25 30
6
 Лион 17 8 4 5 29-22 28
7
 Ланс 17 7 6 4 21-16 27
8
 Тулуза 17 7 3 7 19-19 24
9
 Страсбур 17 6 5 6 30-29 23
10
 Осер 17 6 4 7 24-26 22
11
 Брест 17 7 1 9 26-30 22
12
 Реймс 17 5 5 7 23-25 20
13
 Анже 17 5 4 8 19-27 19
14
 Ренн 17 5 2 10 23-25 17
15
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
16
 Сент-Этьен 17 5 1 11 16-37 16
17
 Гавр 17 4 0 13 13-36 12
18
 Монпелье 18 3 3 12 18-43 12
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17.01 21:00
Монпелье – Монако
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Лилль – Ницца
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18.01 19:00
Ланс – ПСЖ
 - : -
18.01 21:00
Ренн – Брест
 - : -
18.01 23:05
Лион – Тулуза
 - : -
19.01 17:00
Сент-Этьен – Нант
 - : -
19.01 19:15
Анже – Осер
 - : -
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П
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