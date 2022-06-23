«Бордо» заключил предварительное соглашение с защитником «Клермона» Нсимбой

«Бордо» заключил предварительное соглашение с защитником «Клермона» Виталем Нсимбой, информирует Goal France. Ранее сообщалось, что французский футбольный финансовый орган DNCG после встречи с владельцем «Бордо» Жераром Лопесом принял решение перевести клуб в третий дивизион Франции из-за проблем с финансовой отчетностью.

Контракт 28-летнего футболиста с «Клермоном» истекает в конце месяца. У Нсимбы также есть предложение из Испании, и любая сделка с «Бордо» сможет состояться только в том случае, если клуб сможет обжаловать решение о переводе в третий французский дивизион.

В прошедшем сезоне Нсимба провел 35 матчей во всех турнирах за «Клермон», забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.