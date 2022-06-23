«Бордо» заключил предварительное соглашение с защитником «Клермона» Нсимбой
«Бордо» заключил предварительное соглашение с защитником «Клермона» Виталем Нсимбой, информирует Goal France. Ранее сообщалось, что французский футбольный финансовый орган DNCG после встречи с владельцем «Бордо» Жераром Лопесом принял решение перевести клуб в третий дивизион Франции из-за проблем с финансовой отчетностью.
Контракт 28-летнего футболиста с «Клермоном» истекает в конце месяца. У Нсимбы также есть предложение из Испании, и любая сделка с «Бордо» сможет состояться только в том случае, если клуб сможет обжаловать решение о переводе в третий французский дивизион.
В прошедшем сезоне Нсимба провел 35 матчей во всех турнирах за «Клермон», забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
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4
|Ренн
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5
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6
|Страсбур
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9
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11
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
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|7.08
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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