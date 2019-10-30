«Бордо» вышел в 1/8 финала Кубка лиги
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«Бордо» выиграл у «Дижона» в 1/16 финала Кубка французской лиги (2:0). Голами отметились Джош Маджа и Николя Де Превиль.
Кубок французской лиги
1/16 финала
«Бордо» — «Дижон» — 2:0 (1:0)
Голы: Маджа, 8 (1:0). Де Превиль, 90+4 (2:0).
«Бордо»: Пуссен, Косьельни, Мексер, Бенито, Паблу, Отавиу, Тшуамени (Аит Беннассер, 67), Адли (Де Превиль, 53), Хван Ый Джо, Калу, Маджа (Бриан, 84).
«Дижон»: Рунарссон, Экуэле Манга, Кулибали, Альфонс, Музинга, Бальмон (Жулиу Тавареш, 72), Амальфитано, Ндонг (Луаодис, 66), Сумаре, Кадис, Шуйар (Бальде, 59).
Предупреждения: Кадис, 20. Бенито, 40. Отавиу, 43. Калу, 88.
Судья: Леонар.
29 октября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».
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