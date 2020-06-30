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«Бордо» сменил логотип

30 июня 2020, 19:09

«Бордо» представил новый клубный логотип. В заявлении пресс-службы отмечается, что эмблема основана на силе территориальных корней клуба и открытости миру.

К новому десятилетию «Бордо» наметил стратегию в трех направлениях: регулярно нацеливаться на еврокубки, создать престижный образ клуба в глазах всего мира и сохранять идентичность региона.

«Бордо» является шестикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем Кубка Франции, трехкратным обладателем Суперкубка Франции и трехкратным обладателем Кубка лиги. В 1995 году жирондинцы выиграли Кубок Интертото, а через год дошли до финала Кубка УЕФА.

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