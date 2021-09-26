«Ренн» и «Бордо» сыграли вничью в матче чемпионата Франции
«Ренн» и «Бордо» сыграли вничью в матче 8-го тура чемпионата Франции (1:1).
У «Ренна» гол на 56-й минуте забил нападающий Гаэтан Лаборд. В составе «Бордо» на 88-й минуте отметился защитник Эдсон Мексер.
«Ренн» набрал 9 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. У «Бордо» 7 очков и 16-я позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
8-й тур
«Бордо» — «Ренн» — 1:1 (0:0)
Голы: Лаборд, 56 (0:1). Мексер, 88 (1:1).
«Бордо»: Костиль, Мексер, Кватенг, Мангаш, Грегерсен (Медьюб, 71), Пембеле (Калу, 67), Отавиу (Уден, 67), Франсержиу, Адли (Бриан, 87), Хван Уй Джо, Дилросюн (Мара, 67).
«Ренн»: Гомис, Траоре, Мелинг, Агерд, Омари, Мартен (Угочукву, 83), Буриго, Тэ, Лаборд (Чауна, 83), Террье (Гирасси, 76), Сулемана (Сантамария, 75).
Предупреждения: Мартен, 17. Омари, 36. Сантамария, 80. Мелинг, 80. Франсержиу, 90+4.
Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).
26 сентября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю