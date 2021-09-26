«Ренн» и «Бордо» сыграли вничью в матче чемпионата Франции

«Ренн» и «Бордо» сыграли вничью в матче 8-го тура чемпионата Франции (1:1).

У «Ренна» гол на 56-й минуте забил нападающий Гаэтан Лаборд. В составе «Бордо» на 88-й минуте отметился защитник Эдсон Мексер.

«Ренн» набрал 9 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. У «Бордо» 7 очков и 16-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«Бордо» — «Ренн» — 1:1 (0:0)

Голы: Лаборд, 56 (0:1). Мексер, 88 (1:1).

«Бордо»: Костиль, Мексер, Кватенг, Мангаш, Грегерсен (Медьюб, 71), Пембеле (Калу, 67), Отавиу (Уден, 67), Франсержиу, Адли (Бриан, 87), Хван Уй Джо, Дилросюн (Мара, 67).

«Ренн»: Гомис, Траоре, Мелинг, Агерд, Омари, Мартен (Угочукву, 83), Буриго, Тэ, Лаборд (Чауна, 83), Террье (Гирасси, 76), Сулемана (Сантамария, 75).

Предупреждения: Мартен, 17. Омари, 36. Сантамария, 80. Мелинг, 80. Франсержиу, 90+4.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

26 сентября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».