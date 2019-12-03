«Бордо» разгромил «Ним» со счетом 6:0 и вышел на третье место в лиге 1

«Бордо» выиграл у «Нима» (6:0) в матче 16-го тура чемпионата Франции.

По ходу первого тайма игра прерывалась из-за поведения болельщиков. Они выражали недовольство действиями руководства клуба и требовали не снимать баннер. В итоге матч возобновился.

В составе победителей хет-трик сделал английский форвард Джош Маджа. Также забивали Николя Де Превиль и Отавиу, сделавший дубль.

«Бордо» набрал 26 очков и занимает третье место в чемпионате Франции. У «Нима» 12 очков и 19-е место. В следующем туре «Ним» примет «Лион», а «Бордо» на выезде сыграет с «Марселем».

Чемпионат Франции. Лига 1

16-й тур

«Бордо» — «Ним» — 6:0 (2:0)

Голы: Маджа, 24 (1:0). Маджа, 37 (2:0). Маджа, 53 (3:0). Де Превиль, 58 (4:0). Отавиу, 76 (5:0). Отавиу, 87 (6:0).

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Сабали (Кватенг, 80), Йованович, Паблу, Аит Беннассер, Отавиу, Адли, Де Превиль (Калу, 66), Кафу, Маджа (Башич, 75).

«Ним»: Бернардони, Мартинес, Мигель, Бриансон, Алакуш (Паке, 67), До (Валлс, 67), Ферхат, Сарр, Рипар (Буадес, 78), Фомба, Дульевич.

Предупреждения: Алакуш, 44. Йованович, 64. Адли, 66.

Судья: Тюрпен (Франция).

3 декабря. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

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