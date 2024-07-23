«Бордо» понизили до третьего французского дивизиона из-за финансовых проблем

«Бордо» понижен в классе до третьего по силе французского дивизиона, сообщается на официальном сайте команды.

Ранее клуб не сумел предоставить финансовые гарантии на будущий сезон. В прошедшем сезоне «жирондинцы» заняли 12-е место во французской лиге 2 и должны были остаться во втором дивизионе.

«Бордо» шесть раз становился чемпионом Франции. В последний раз команда выиграла чемпионат страны в 2009 году.