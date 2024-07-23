«Бордо» понизили до третьего французского дивизиона из-за финансовых проблем
«Бордо» понижен в классе до третьего по силе французского дивизиона, сообщается на официальном сайте команды.
Ранее клуб не сумел предоставить финансовые гарантии на будущий сезон. В прошедшем сезоне «жирондинцы» заняли 12-е место во французской лиге 2 и должны были остаться во втором дивизионе.
«Бордо» шесть раз становился чемпионом Франции. В последний раз команда выиграла чемпионат страны в 2009 году.
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3
|Брест
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4
|Лилль
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|0
|0
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|0-0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|Лион
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|0
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|0-0
|0
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7
|Ланс
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|0-0
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8
|Марсель
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9
|Реймс
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10
|Ренн
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11
|Тулуза
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|0-0
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12
|Монпелье
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13
|Страсбур
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|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Анже
|0
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18
|Сент-Этьен
|0
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
|- : -
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
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Реймс – Лилль
|- : -
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Ренн – Лион
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Тулуза – Нант
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