«Бордо» понизили до четвертого дивизиона Франции, «Ньор» отправлен в шестой
В четверг, 1 августа, состоялось очередное заседание Национального директора по контролю за управлением (DNCG), на котором было принято решение о переводе «Бордо» в четвертый дивизион Франции.
В начале этой недели коммерческий суд Бордо одобрил просьбу клуба о рассрочке долга в 90 миллионов евро. Таким образом, «Бордо» избежал расформирования, но лишился профессионального статуса и все контракты с игроками были расторгнуты автоматически.
Другой клуб «Ньор», который в начале лета был понижен до четвертой лиги из-за проваленной финансовой проверки, переведен в шестой дивизион страны.
Изначально «Бордо», занявший 12-е место во втором дивизионе страны, из-за проваленной финансовой проверки был понижен до третьей лиги. Сначала клуб подал апелляцию на данное решение, но позже отказался от нее, так как не нашел нового владельца.
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2
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3
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4
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5
|Ницца
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6
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7
|Ланс
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8
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9
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10
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11
|Тулуза
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12
|Монпелье
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13
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14
|Нант
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15
|Гавр
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16
|Осер
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17
|Анже
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18
|Сент-Этьен
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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Монпелье – Страсбур
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Реймс – Лилль
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Ренн – Лион
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Тулуза – Нант
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