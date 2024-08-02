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«Бордо» понизили до четвертого дивизиона Франции, «Ньор» отправлен в шестой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Флаг «Бордо» на матче в честь 100-летия стадиона.
Фото Global Look Press

В четверг, 1 августа, состоялось очередное заседание Национального директора по контролю за управлением (DNCG), на котором было принято решение о переводе «Бордо» в четвертый дивизион Франции.

В начале этой недели коммерческий суд Бордо одобрил просьбу клуба о рассрочке долга в 90 миллионов евро. Таким образом, «Бордо» избежал расформирования, но лишился профессионального статуса и все контракты с игроками были расторгнуты автоматически.

Другой клуб «Ньор», который в начале лета был понижен до четвертой лиги из-за проваленной финансовой проверки, переведен в шестой дивизион страны.

Логотип &laquo;Бордо&raquo;. «Бордо» объявил о потере профессионального статуса и запустил процедуру банкротства

Изначально «Бордо», занявший 12-е место во втором дивизионе страны, из-за проваленной финансовой проверки был понижен до третьей лиги. Сначала клуб подал апелляцию на данное решение, но позже отказался от нее, так как не нашел нового владельца.

Футбол
ФК Бордо
ФК Ньор
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