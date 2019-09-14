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«Бордо» победил «Метц»

22:54
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В матче 5-го тура чемпионата Франции «Бордо» принимал «Метц». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

«Боро» набрал 8 очков и находится в середине турнирной таблицы.

Чемпионат Франции. Лига 1

5-й тур

«Брест» — «Ренн» — 0:0

Судья: Тюрпен (Франция).

14 сентября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

«Монпелье» — «Ницца» — 2:1 (1:1)

Голы: Тамез, 34 (0:1). Делор, 37 (1:1). Молле, 56 (2:1).

Судья: Тюаль (Франция).

14 сентября. Монпелье. Стадион «Моссон».

«Дижон» — «Ним» — 0:0

Судья: Фраппар (Франция).

14 сентября. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».

«Бордо» — «Метц» — 2:0 (2:0)

Голы: Бриан, 7 (1:0). Де Превиль, 9 (2:0).

Судья: Лесаж (Франция).

14 сентября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/

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