«Бордо» победил «Метц»
В матче 5-го тура чемпионата Франции «Бордо» принимал «Метц». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 2:0.
«Боро» набрал 8 очков и находится в середине турнирной таблицы.
Чемпионат Франции. Лига 1
5-й тур
«Брест» — «Ренн» — 0:0
Судья: Тюрпен (Франция).
14 сентября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».
«Монпелье» — «Ницца» — 2:1 (1:1)
Голы: Тамез, 34 (0:1). Делор, 37 (1:1). Молле, 56 (2:1).
Судья: Тюаль (Франция).
14 сентября. Монпелье. Стадион «Моссон».
«Дижон» — «Ним» — 0:0
Судья: Фраппар (Франция).
14 сентября. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».
«Бордо» — «Метц» — 2:0 (2:0)
Голы: Бриан, 7 (1:0). Де Превиль, 9 (2:0).
Судья: Лесаж (Франция).
14 сентября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».
Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/