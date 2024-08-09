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Сегодня, 06:41

«Бордо» обжаловал решение о переводе в 4-й дивизион

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бордо» обжаловал решение Национального директора по контролю за управлением (DNCG) о понижении клуба до четвертого по силе дивизиона чемпионата Франции.

«Бордо» подал апелляцию на решение DNCG. Клуб считает, что успех процесса реструктуризации, начавшейся с открытия процедуры судебного взыскания, зависит от его скорейшего возвращения в высший дивизион французского футбола. Поэтому клуб решил сделать все возможное, чтобы остаться в третьем дивизионе, воспользовавшись периодом рассмотрения апелляции», — говорится в заявлении клуба.

Также «Бордо» осталось доработать ряд важных моментов, в том числе касающихся стадиона, которые уже поднимались предыдущими комитетами DNCG. Слушания пройдут в ближайшее время.

Ранее «Бордо» объявил о подаче заявления о банкротстве в коммерческий суд города, что автоматически приводит к потере профессионального статуса, расторжению контрактов со всеми игроками и закрытию тренировочного центра для молодых футболистов.

Источник: ФК Бордо
Футбол
ФК Бордо
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