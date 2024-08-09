«Бордо» обжаловал решение о переводе в 4-й дивизион
«Бордо» обжаловал решение Национального директора по контролю за управлением (DNCG) о понижении клуба до четвертого по силе дивизиона чемпионата Франции.
«Бордо» подал апелляцию на решение DNCG. Клуб считает, что успех процесса реструктуризации, начавшейся с открытия процедуры судебного взыскания, зависит от его скорейшего возвращения в высший дивизион французского футбола. Поэтому клуб решил сделать все возможное, чтобы остаться в третьем дивизионе, воспользовавшись периодом рассмотрения апелляции», — говорится в заявлении клуба.
Также «Бордо» осталось доработать ряд важных моментов, в том числе касающихся стадиона, которые уже поднимались предыдущими комитетами DNCG. Слушания пройдут в ближайшее время.
Ранее «Бордо» объявил о подаче заявления о банкротстве в коммерческий суд города, что автоматически приводит к потере профессионального статуса, расторжению контрактов со всеми игроками и закрытию тренировочного центра для молодых футболистов.
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3
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4
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5
|Ницца
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Тулуза
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12
|Монпелье
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13
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14
|Нант
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15
|Гавр
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16
|Осер
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17
|Анже
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18
|Сент-Этьен
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Гавр – ПСЖ
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Брест – Марсель
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Реймс – Лилль
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Монако – Сент-Этьен
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Осер – Ницца
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Анже – Ланс
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Монпелье – Страсбур
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Тулуза – Нант
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Ренн – Лион
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