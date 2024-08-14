«Бордо» обратился в Олимпийский спортивный комитет Франции по поводу понижения до 4-го дивизиона страны
«Бордо» обратился в Олимпийский спортивный комитет Франции (CNOSF) после очередного заседания Национального директора по контролю за управлением (DNCG) о понижении клуба до четвертого дивизиона страны, сообщает L'Equipe. В понедельник, 12 августа, DNCG отклонил апелляцию жирондинцев, с чем клуб не согласился.
За три дня до начала сезона-2024/25 «Бордо» надеется, что клуб оставят в третьем дивизионе. Однако окончательное решение остается за исполнительным комитетом Федерации футбола Франции, который рассмотрит заявление CNOSF.
В конце июля коммерческий суд Бордо одобрил просьбу клуба о рассрочке долга в 90 миллионов евро. Клуб избежал расформирования, но лишился профессионального статуса и все контракты с игроками были расторгнуты автоматически.
Изначально «Бордо», занявший 12-е место во втором дивизионе страны, из-за проваленной финансовой проверки был понижен до третьей лиги. Сначала клуб подал апелляцию на данное решение, но позже отказался от нее, так как не нашел нового владельца.
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Тулуза
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12
|Монпелье
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13
|Страсбур
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14
|Нант
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15
|Гавр
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16
|Осер
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17
|Анже
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18
|Сент-Этьен
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Гавр – ПСЖ
|- : -
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Брест – Марсель
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Реймс – Лилль
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Монако – Сент-Этьен
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Осер – Ницца
|- : -
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Анже – Ланс
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Монпелье – Страсбур
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Тулуза – Нант
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Ренн – Лион
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