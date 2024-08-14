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«Бордо» обратился в Олимпийский спортивный комитет Франции по поводу понижения до 4-го дивизиона страны

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бордо» обратился в Олимпийский спортивный комитет Франции (CNOSF) после очередного заседания Национального директора по контролю за управлением (DNCG) о понижении клуба до четвертого дивизиона страны, сообщает L'Equipe. В понедельник, 12 августа, DNCG отклонил апелляцию жирондинцев, с чем клуб не согласился.

За три дня до начала сезона-2024/25 «Бордо» надеется, что клуб оставят в третьем дивизионе. Однако окончательное решение остается за исполнительным комитетом Федерации футбола Франции, который рассмотрит заявление CNOSF.

Логотип &laquo;Бордо&raquo;. «Бордо» объявил о потере профессионального статуса и запустил процедуру банкротства

В конце июля коммерческий суд Бордо одобрил просьбу клуба о рассрочке долга в 90 миллионов евро. Клуб избежал расформирования, но лишился профессионального статуса и все контракты с игроками были расторгнуты автоматически.

Изначально «Бордо», занявший 12-е место во втором дивизионе страны, из-за проваленной финансовой проверки был понижен до третьей лиги. Сначала клуб подал апелляцию на данное решение, но позже отказался от нее, так как не нашел нового владельца.

Футбол
ФК Бордо
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