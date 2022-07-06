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«Бордо» недоволен решением федерации футбола Франции о переводе команды в третий дивизион

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бордо» на официальном сайте выразил недовольство по поводу решения ФФФ о переводе команды в третий дивизион страны. Во вторник, 5 июля, была рассмотрена апелляция жирондинцев по поводу понижения из-за проваленной финансовой проверки в середине июня.

«Клуб выражает свое непонимание этому решению. Клуб и его акционер действительно представили проект, который все профессионалы считают солидным и который пункт за пунктом отвечает ожиданиям, высказанным комиссией в первую очередь.

Таким образом, благодаря этим коллективным усилиям «Бордо» имеет финансовые средства для участия в чемпионате Лиги 2 в следующем сезоне с самым высоким бюджетом в чемпионате и для достижения своей цели — быстрого возвращения в Лигу 1. Это демонстрирует полную приверженность Жерара Лопеса спасению клуба", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, по итогам сезона-2021/22 «Бордо» стал последним в лиге 1 и вылетел из элиты французского футбола.

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