«Бордо» недоволен решением федерации футбола Франции о переводе команды в третий дивизион
«Бордо» на официальном сайте выразил недовольство по поводу решения ФФФ о переводе команды в третий дивизион страны. Во вторник, 5 июля, была рассмотрена апелляция жирондинцев по поводу понижения из-за проваленной финансовой проверки в середине июня.
«Клуб выражает свое непонимание этому решению. Клуб и его акционер действительно представили проект, который все профессионалы считают солидным и который пункт за пунктом отвечает ожиданиям, высказанным комиссией в первую очередь.
Таким образом, благодаря этим коллективным усилиям «Бордо» имеет финансовые средства для участия в чемпионате Лиги 2 в следующем сезоне с самым высоким бюджетом в чемпионате и для достижения своей цели — быстрого возвращения в Лигу 1. Это демонстрирует полную приверженность Жерара Лопеса спасению клуба", — говорится в пресс-релизе.
Напомним, по итогам сезона-2021/22 «Бордо» стал последним в лиге 1 и вылетел из элиты французского футбола.
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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3
|Монако
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|0-0
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Реймс
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|0
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|0-0
|0
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13
|Монпелье
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|0
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|0-0
|0
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14
|Анже
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Осер
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|0
|0-0
|0
|7.08
|00:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
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Страсбур – Монако
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|7.08
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Тулуза – Ницца
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