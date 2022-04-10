«Бордо» разгромил «Метц» в чемпионате Франции

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«Бордо» победил «Метц» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 3:1.

В составе «Бордо» отличились Рикарду Мангаш, М`Бай Ньянг и Хван Уй Джо. У «Метца» единственный гол забил Дидье Ламкель Зе.

«Бордо» набрал 26 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата. «Метц» занимает последнее, 20-е место. В активе команды 23 очка.