«Бордо» разгромил «Метц» в чемпионате Франции
«Бордо» победил «Метц» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 3:1.
В составе «Бордо» отличились Рикарду Мангаш, М`Бай Ньянг и Хван Уй Джо. У «Метца» единственный гол забил Дидье Ламкель Зе.
«Бордо» набрал 26 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата. «Метц» занимает последнее, 20-е место. В активе команды 23 очка.
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|22
|5
|4
|70-29
|71
|
2
|Марсель
|30
|16
|8
|6
|49-29
|56
|
3
|Ренн
|31
|17
|5
|9
|67-31
|56
|
4
|Страсбур
|30
|14
|9
|7
|51-32
|51
|
5
|Ницца
|30
|15
|7
|8
|40-24
|51
|
6
|Лилль
|30
|12
|11
|7
|38-35
|47
|
7
|Монако
|30
|13
|8
|9
|45-31
|47
|
8
|Лион
|30
|12
|10
|8
|43-39
|45
|
9
|Нант
|30
|13
|6
|11
|39-33
|45
|
10
|Ланс
|30
|12
|8
|10
|45-40
|44
|
11
|Монпелье
|30
|12
|5
|13
|44-42
|41
|
12
|Брест
|30
|10
|8
|12
|38-44
|38
|
13
|Реймс
|31
|8
|12
|11
|34-35
|36
|
14
|Анже
|30
|8
|8
|14
|34-44
|32
|
15
|Труа
|30
|8
|8
|14
|28-42
|32
|
16
|Лорьян
|31
|7
|10
|14
|31-50
|31
|
17
|Клермон Фут
|31
|7
|7
|17
|31-60
|28
|
18
|Сент-Этьен
|31
|6
|9
|16
|33-61
|27
|
19
|Бордо
|31
|5
|11
|15
|41-71
|26
|
20
|Метц
|31
|4
|11
|16
|28-57
|23
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37 тур
38 тур
|8.04
|22:00
|
Лорьян – Сент-Этьен
|6 : 2
|9.04
|18:00
|
Реймс – Ренн
|2 : 3
|9.04
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|1 : 6
|10.04
|14:00
|
Бордо – Метц
|3 : 1
|10.04
|16:00
|
Анже – Лилль
|- : -
|10.04
|16:00
|
Брест – Нант
|- : -
|10.04
|16:00
|
Монако – Труа
|- : -
|10.04
|18:05
|
Ланс – Ницца
|- : -
|10.04
|20:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
|10.04
|22:00
|
Марсель – Монпелье
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|18
|
|
Мартен Террье
Ренн
|18
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|26
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|26
|1
|8
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|25
|1
|7
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