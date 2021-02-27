«Метц» одержал волевую победу над «Бордо»
Во Франции завершился матч 27-го тура лиги 1, в котором «Метц» в гостях победил «Бордо» со счетом 2:1.
«Бордо» за 27 матчей набрал 33 очка и с этим показателем занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Метц», в активе которого 41 очко после 27 матчей, находится на 5-й позиции.
Чемпионат Франции. Лига 1
27-й тур
«Бордо» — «Метц» — 1:2 (1:0)
Голы: Калу, 14 (1:0). Делен, 72 (1:1). Вагнер, 90+1 (1:2).
«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни, Сабали, Мексер, Сери, Лаку, Хван Ый Джо, Калу (Бен Арфа, 76), Уден (Мара, 84), Зеркан (Сиссоко, 76).
«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен, Куяте, Ангбан (Пажо, 66), Сарр, Лейя Исека (Вагнер, 66), Булая, Гей (Амброз, 83).
Предупреждения: Сентонз, 51. Косьельни, 54. Булая, 57.
Судья: Пети (Франция).
27 февраля. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю