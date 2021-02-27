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«Метц» одержал волевую победу над «Бордо»

17:00
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Во Франции завершился матч 27-го тура лиги 1, в котором «Метц» в гостях победил «Бордо» со счетом 2:1.

«Бордо» за 27 матчей набрал 33 очка и с этим показателем занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Метц», в активе которого 41 очко после 27 матчей, находится на 5-й позиции.

Чемпионат Франции. Лига 1

27-й тур

«Бордо» — «Метц» — 1:2 (1:0)

Голы: Калу, 14 (1:0). Делен, 72 (1:1). Вагнер, 90+1 (1:2).

«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни, Сабали, Мексер, Сери, Лаку, Хван Ый Джо, Калу (Бен Арфа, 76), Уден (Мара, 84), Зеркан (Сиссоко, 76).

«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен, Куяте, Ангбан (Пажо, 66), Сарр, Лейя Исека (Вагнер, 66), Булая, Гей (Амброз, 83).

Предупреждения: Сентонз, 51. Косьельни, 54. Булая, 57.

Судья: Пети (Франция).

27 февраля. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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