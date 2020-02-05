«Бордо» и «Ницца» не смогли удержать гостевые победы в чемпионате Франции

«Бордо» в гостях сыграл вничью с «Брестом» в 23-м туре чемпионате Франции — 1:1. , упустив победу на 80 минуте из-за автогола своего защитника Лориса Бенито.

Чемпионат Франции. Лига 1

23-й тур

«Брест» — «Бордо» — 1:1 (0:1)

Голы: Хван Ый Джо, 10 (0:1). Бенито, 80 — в свои ворота (1:1).

Нереализованный пенальти: Баттоккио, 44 (вратарь)

«Брест»: Ларсоннье, Бааль, Кастеллетто, Дюверн, Фоссюрье, Отре, Баттоккио (Шардонне, 70), Белькебла, Грансир (Курт, 83), Менди (Шарбоннье, 67), Кардона.

«Бордо»: Костиль, Сабали, Бенито, Кватенг, Паблу, Аит Беннассер (Маджа, 83), Башич, Бриан (Пардо, 61), Де Превиль, Хван Ый Джо, Уден (Адли, 63).

Предупреждения: Бааль, 72. Кардона, 78.

Удаление: Кастеллетто, 68.

Судья: Делажо (Франция).

5 февраля. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

«Реймс» — «Ницца» — 1:1 (0:0)

Голы: Ле Мелу, 50 (0:1). Абдельхамид, 77 (1:1).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Камара, Абдельхамид, Дисаси, Шавалерен, Кафаро (Кутеса, 23), Дингоме (Туре, 74), Кассама, Сирхейс (Мбюкю, 13), Диа.

«Ницца»: Бенитес, Данте, Сарр, Эрелль, Данилу, Ле Мелу, Тюрам-Юльен (Бюрнер, 74), Будауи (Ваге, 87), Дольберг (Дурмиси, 73), Клод Морис, Ганаго.

Предупреждения: Кассама, 72. Шавалерен, 78.

Судья: Ваттеллье (Франция).

5 февраля. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

«Тулуза» — «Страсбур» — 0:1 (0:0)

Гол: Уорис, 75.

«Тулуза»: Калинич, Габриэльсен, Силла, Морейра, Диаките, Буагар (Антист, 80), Сангаре, Коне, Доссеви (Тауи, 79), Саид (Лейя Исека, 67), Кулурис.

«Страсбур»: Селс, Лала, Митрович, Джикю, Симакан (Кароль, 65), Томассон, Льенар, Сиссоко, Беллегард (Уорис, 73), Зохи (Гримм, 90), Айорк.

Предупреждения: Буагар, 59. Кароль, 83. Сиссоко, 90+1.

Судья: Абед (Франция).

5 февраля. Тулуза. Стадион Муниципальный.

«Ним» — «Дижон» — 2:0 (2:0)

Голы: Бенраху, 4 (1:0). Ру, 44 (2:0).

«Ним»: Бернардони, Ландре, Мартинес, Мигель, Паке, До (Валерио, 80), Ферхат, Филиппото, Валлс (Фомба, 65), Бенраху, Ру (Дульевич, 79).

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Шафик, Музинга, Амальфитано (Бензиа, 46), Ндонг (Кадис, 66), Жулиу Тавареш, Мавидиди (Марье, 46), Шуйар, Бальде.

Предупреждения: Амальфитано, 1. Ндонг, 37. Кадис, 87.

Судья: Батта (Франция).

5 февраля. Ним. Стадион «Стад де Костьер».