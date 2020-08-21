«Бордо» и «Нант» не забили голов в стартовом матче чемпионата Франции

«Бордо» и «Нант» сыграли вничью в матче 1-го тура лиги 1 — 0:0. Игра стала первой в новом сезоне чемпионата Франции. 22 августа сезон продолжится еще двумя играми.

Чемпионат Франции

Лига 1

1-й тур

«Бордо» — «Нант» — 0:0

«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни, Пундже (Кватенг, 75), Сабали, Отавиу, Башич, Де Превиль (Бриан, 64), Хван Ый Джо (Калу, 75), Маджа (Уден, 46), Зеркан.

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Паллуа, Траоре (Аппиа, 82), Жиротто, Чиривелья, Мутуссами (Коко, 82), Луза, Кулибали (Ндилу, 67), Саймон, Бамба (Блас, 90).

Предупреждения: Траоре, 45. Де Превиль, 59. Отавиу, 87. Чиривелья, 89. Ндилу, 90+1.

Удаление: Зеркан, 20.

Судья: Бастьен.

21 августа. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».