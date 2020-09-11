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«Бордо» и «Лион» сыграли вничью

11 сентября 2020, 23:55
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«Бордо» и «Лион» сыграли вничью (0:0) в стартовом матче 3-го тура лиги 1. Хозяева поднялись на второе место в турнирной таблице, набрав пять очков в трех матчах, гости — третьи с четырьмя баллами после двух игр.

Чемпионат Франции. Лига 1

3-й тур

«Бордо» — «Лион» — 0:0

«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни, Сабали, Бенито, Отавиу, Башич, Де Превиль (Бриан, 74), Хван Ый Джо (Маджа, 74), Калу (Адли, 62), Уден (Пундже, 90+2).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Аннерсен, Какере, Гимарайнс (Тиагу Мендес, 59), Депай (Кадевере, 73), Дембеле (Ауар, 59), Корне, Токо-Экамби (Шерки, 83).

Предупреждения: Дембеле, 22. Марселу, 30. Отавиу, 55. Аннерсен, 68. Бриан, 79.

Судья: Бюке.

11 сентября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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