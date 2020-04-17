Большинство футболистов не хотят возобновлять чемпионат Франции в июне

Большинство футболистов клубов французской лиги 1 выступают против предложения возобновления чемпионата в июне, сообщает L'Equipe.

Сезон во Франции был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Сроки возобновления чемпионата пока неизвестны, но, по сообщениям СМИ, это может случиться в июне.

Профсоюз футболистов Франции провел анкетирование порядка тысячи игроков. Трое из четырех отвечавших заявили, что не хотят возвращаться на поле, пока это может нести хоть какую-либо опасность в условиях пандемии коронавируса.

В то же время около 80 процентов опрошенных выступили против аннулирования итогов сезона и предпочли бы, чтобы результаты чемпионата были заморожены по итогам 27 сыгранных на данный момент туров.

Во Франции продолжает сохраняться сложная эпидемиологическая ситуация. По последним данным, заболели уже 165 027 человек, погибли 17 920.