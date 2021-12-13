«Большая победа без пропущенных мячей». Доннарумма — о матче с «Монако»
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Франции против «Монако» (2:0).
«Это была большая победа без пропущенных мячей, но самым важным было выиграть и сделать это с настроем. Мы начали очень хорошо, быстро открыли счет, а потом контролировали ситуацию до конца матча и не пропустили. Конечно, важно было не проиграть дома перед болельщиками.
Я всегда стараюсь помочь команде. Я знаю, что команда доверяет мне, и стараюсь восстановить это доверие. Мы должны продолжать в том же духе, мы на правильном пути», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт клуба.
После этого матча «ПСЖ» с 45 очками лидирует в чемпионате Франции, «Монако» с 26 очками — на восьмой строчке.
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