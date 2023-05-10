Болельщики «ПСЖ» временно отказались от поддержки клуба после конфликта с руководством

Активные болельщики «ПСЖ» временно отказались от поддержки клуба из-за конфликта с руководством, сообщает Le Parisien.

Фанаты встретились с представителями клуба и заявили после переговоров, что перестанут посещать матчи команд из системы «ПСЖ» до дальнейшего уведомления.

Ранее ультрас парижской команды протествовали около административных зданий «ПСЖ», а также около дома нападающего Неймара.

Фанаты принимали участие в акциях протеста из-за поездки нападающего Лионеля Месси в Саудовскую Аравию и неудачных выступлений футбольной команды в турнирах. Болельщики требуют отставки руководства клуба. За акцию протеста перед домом Неймара клуб аннулировал билеты некоторых болельщиков на матч чемпионата Франции с «Труа» (3:1).

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице лиги 1, набрав 78 очков. Команда вылетела из Кубка Франции и Лиги чемпионов.