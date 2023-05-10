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Сегодня, 19:27

Болельщики «ПСЖ» временно отказались от поддержки клуба после конфликта с руководством

Мария Гусева
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Болельщики «ПСЖ».
Фото Global Look Press

Активные болельщики «ПСЖ» временно отказались от поддержки клуба из-за конфликта с руководством, сообщает Le Parisien.

Фанаты встретились с представителями клуба и заявили после переговоров, что перестанут посещать матчи команд из системы «ПСЖ» до дальнейшего уведомления.

Ранее ультрас парижской команды протествовали около административных зданий «ПСЖ», а также около дома нападающего Неймара.

Фанаты принимали участие в акциях протеста из-за поездки нападающего Лионеля Месси в Саудовскую Аравию и неудачных выступлений футбольной команды в турнирах. Болельщики требуют отставки руководства клуба. За акцию протеста перед домом Неймара клуб аннулировал билеты некоторых болельщиков на матч чемпионата Франции с «Труа» (3:1).

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице лиги 1, набрав 78 очков. Команда вылетела из Кубка Франции и Лиги чемпионов.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 25 3 6 79-35 78
2
 Ланс 34 21 9 4 57-26 72
3
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
4
 Монако 34 19 7 8 68-51 64
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 34 16 8 10 57-41 56
8
 Ницца 34 13 12 9 42-32 51
9
 Клермон Фут 34 14 8 12 37-44 50
10
 Лорьян 34 14 9 11 48-46 51
11
 Реймс 34 12 14 8 41-35 50
12
 Монпелье 34 13 4 17 56-57 43
13
 Тулуза 34 12 6 16 48-55 42
14
 Брест 34 8 11 15 38-50 35
15
 Осер 34 8 10 16 32-56 34
16
 Страсбур 34 8 11 15 46-55 35
17
 Нант 34 6 14 14 35-50 32
18
 Аяччо 34 6 5 23 22-61 23
19
 Труа 34 4 10 20 42-73 22
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.05 22:00
Ланс – Реймс
 - : -
13.05 18:00
Страсбур – Ницца
 - : -
13.05 22:00
ПСЖ – Аяччо
 - : -
14.05 14:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
14.05 16:00
Брест – Осер
 - : -
14.05 16:00
Монпелье – Лорьян
 - : -
14.05 16:00
Ренн – Труа
 - : -
14.05 16:00
Тулуза – Нант
 - : -
14.05 18:05
Монако – Лилль
 - : -
14.05 21:45
Марсель – Анже
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
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