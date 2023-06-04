Болельщики «ПСЖ» освистали Месси и Гальтье во время церемонии награждения

На стадионе «Парк де Прэнс» прошла церемония награждения игроков «ПСЖ» золотыми медалями чемпионата Франции.

Во время выхода главного тренера Кристофа Гальтье и форварда Лионеля Месси были освистаны болельщиками. При этом 35-летний аргентинец был освистан и во время матча.

Ранее сообщалось, что Гальтье и Месси покинут «ПСЖ» по окончании сезона.