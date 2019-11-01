Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Марселем»

Болельщики «Монако» признали полузащитника Александра Головина лучшим игроком матча 1/16 финала Кубка французской лиги с «Марселем» (2:1). 23-летний хавбек сборной России не попал в стартовый состав команды, но уже на 13-й минуте встречи заменил получившего травму Сеска Фабрегаса.

Как информирует официальный сайт «Монако», Головин (39 процентов голосов) опередил авторов голов нападающего Жана-Кевина Огюстена (28%) и защитника Рубена Агилара (22%).

Головин был признан лучшим в третьей игре в сезоне после матчей чемпионата Франции с «Нимом» (2:2 в 3-м туре) и «Ниццей» (3:1 в 7-м туре).

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