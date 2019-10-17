Болельщики «Лиона» создали петицию против прихода Руди Гарсии

Фанаты «Лиона» выражают недовольство в связи с тем, что Руди Гарсия? может занять должность главного тренера команды, сообщает L'Equipe.

В сети набирает популярность хэштэг #GarciaDemission и петиция, созданная против 55-летнего французского специалиста.

— У нас была надежда, связанная с приходом Блана. Но руководство решило поиздеваться над нами, пригласив Гарсию, — говорится в петиции. — Это тренер с опытом, но в то же время очень ограниченный тактически. Это тренер-жертва, который всегда видит заговоры против себя. Он никогда не признает свою вину, а лишь оправдывается и отшучивается.

Руководство «Лиона» плюнуло нам в лицо, пригласив специалиста, только что тренировавшего нашего принципиального соперника «Марселя». Ни один настоящий болельщик «Лиона» не примет этого персонажа.

Гарсия подписал контракт с "ткачами" до июня 2021 года. «Лион» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 9 очков.