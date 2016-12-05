12:35 5 декабря | ФУТБОЛ — Франция

Более 1,5 миллиона человек посмотрели яркое празднование победы детской любительской команды над "ПСЖ"

0
0
0
1

Детская команда клуба "Саннуа-Сен-Гратьян" (U14) очень ярко отметила победу над сверстниками из "ПСЖ" в Кубке Парижа (2:1). На своей странице в Facebook любительский клуб выложил видео из раздевалки после триумфа скромной команды.

Импровизированная композиция в исполнении хора юных футболистов быстро распространилась в социальных сетях. За двое суток только на официальной странице в Facebook это видео посмотрели более 1,6 миллиона человек.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

maximum080

ничего особенного слаще редьки не ели

12:48 5 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ