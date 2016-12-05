Более 1,5 миллиона человек посмотрели яркое празднование победы детской любительской команды над "ПСЖ"

Детская команда клуба "Саннуа-Сен-Гратьян" (U14) очень ярко отметила победу над сверстниками из "ПСЖ" в Кубке Парижа (2:1). На своей странице в Facebook любительский клуб выложил видео из раздевалки после триумфа скромной команды.

Импровизированная композиция в исполнении хора юных футболистов быстро распространилась в социальных сетях. За двое суток только на официальной странице в Facebook это видео посмотрели более 1,6 миллиона человек.