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Богатейший человек Великобритании купил «Ниццу». Это рекордная сделка в истории чемпионата Франции

21:15
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Британская компания INEOS завершила сделку по приобретению «Ниццы». Как сообщает официальный сайт клуба, его новым владельцем стал Джим Рэтклифф — богатейший человек Великобритании. Состояние 66-летнего британца оценивается в 21 миллиард фунтов стерлингов. Также Рэтклифф владеет швейцарской «Лозанной».

По данным французских СМИ, за «Ниццу» Рэтклифф заплатил от 100 до 120 миллионов евро — это крупнейшая сделка в истории чемпионата Франции.

Ранее Рэтклиффпытался купить «Челси» у Романа Абрамовича.

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