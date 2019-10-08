Блан проведет переговоры с «Лионом»
13:02
Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Лион», сообщает L'Equipe. Руководство клуба встретится с 53-летним специалистом и провести переговоры.
Последним местом работы Блана был «ПСЖ», который он покинул в 2016 году.
Вчера «Лион» объявил об отставке Силвиньо с поста главного тренера команды. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Силвиньо Жеральд Батикль.
«Лион» с 9 очками занимает 14-е место в чемпионате Франции.
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