Блан проведет переговоры с «Лионом»

Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Лион», сообщает L'Equipe. Руководство клуба встретится с 53-летним специалистом и провести переговоры.

Последним местом работы Блана был «ПСЖ», который он покинул в 2016 году.

Вчера «Лион» объявил об отставке Силвиньо с поста главного тренера команды. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Силвиньо Жеральд Батикль.

«Лион» с 9 очками занимает 14-е место в чемпионате Франции.