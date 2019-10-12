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Блан может отказаться от предложения «Лиона», чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед»

17:26
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Лоран Блан является основным кандидатом на пост главного тренера «Лиона». 53-летний специалист ведет переговоры с клубом, однако может отказаться от этого варианта, чтобы иметь возможность возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает L'Equipe.

Также он недоволен тем, что президент «Лиона» Жан-Мишель Олас поставил условие, чтобы в тренерский штаб Блана вошел Жан-Луи Гассе, который в последние годы возглавлял «Сент-Этьен» и привел эту команду к выходу в Лигу Европы.

В список потенциальных сменщиков уволенного Силвинью входят также Арсен Венгер, Тиагу Мотта и Реми Гард.

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