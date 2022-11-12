Биограф Роналду рассказал, что игрок мог завершить карьеру в 2019 году из-за «Золотого мяча» Месси

Журналист Тьерри Маршан рассказал, что Криштиану Роналду мог завершить карьеру из-за того, что Лионель Месси получил «Золотой мяч» в 2019 году.

На тот момент Роналду выступал за «Ювентус», а Месси — за «Барселону».

В биографии футболиста под названием «Криштиану», автором которой является Маршан, автор рассказал о разговоре с португальцем в 2019 году.

«Когда достигаешь успеха — оставаться в своем пузыре легко, не выходя из зоны комфорта. Я решился переехать в Турин, сменить клуб, чемпионат, футбольную культуру. Я подвергал себя опасности. Пошел на этот риск, и поэтому, уверен, не смог выиграть «Золотой мяч» в 2018 году. Если Месси выиграет награду в этом году — я уйду из футбола», — приводит Маршан слова Роналду.

Месси получил «Золотой мяч» в 2019 году, когда выступал за «Барселону», а затем в 2021-м, когда перешел в «ПСЖ».

37-летний португалец выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В августе 2021 года он перешел в «Манчестер Юнайтед».

За свою карьеру Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Месси получал награду семь раз.