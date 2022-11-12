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12 ноября, 09:18

Биограф Роналду рассказал, что игрок мог завершить карьеру в 2019 году из-за «Золотого мяча» Месси

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Журналист Тьерри Маршан рассказал, что Криштиану Роналду мог завершить карьеру из-за того, что Лионель Месси получил «Золотой мяч» в 2019 году.

На тот момент Роналду выступал за «Ювентус», а Месси — за «Барселону».

В биографии футболиста под названием «Криштиану», автором которой является Маршан, автор рассказал о разговоре с португальцем в 2019 году.

«Когда достигаешь успеха — оставаться в своем пузыре легко, не выходя из зоны комфорта. Я решился переехать в Турин, сменить клуб, чемпионат, футбольную культуру. Я подвергал себя опасности. Пошел на этот риск, и поэтому, уверен, не смог выиграть «Золотой мяч» в 2018 году. Если Месси выиграет награду в этом году — я уйду из футбола», — приводит Маршан слова Роналду.

Месси получил «Золотой мяч» в 2019 году, когда выступал за «Барселону», а затем в 2021-м, когда перешел в «ПСЖ».

37-летний португалец выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В августе 2021 года он перешел в «Манчестер Юнайтед».

За свою карьеру Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Месси получал награду семь раз.

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ТБ 2.5

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Обе забьют - да

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1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

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24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 12 2 0 38-9 38
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Лорьян 14 8 3 3 25-20 27
5
 Монако 14 8 3 3 27-18 27
6
 Марсель 14 8 3 3 23-11 27
7
 Лилль 14 7 2 5 26-23 23
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
12
 Реймс 14 3 7 4 15-20 16
13
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 14 4 1 9 23-28 13
16
 Нант 14 2 6 6 15-22 12
17
 Аяччо 14 3 2 9 12-22 11
18
 Страсбур 14 1 7 6 16-25 10
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 Брест 14 2 4 8 14-27 10
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 Анже 14 2 2 10 15-33 8
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12.11 19:00
Ланс – Клермон Фут
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 2 : 1
13.11 15:00
ПСЖ – Осер
 - : -
13.11 17:00
Брест – Труа
 - : -
13.11 17:00
Лилль – Анже
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Лионель Месси

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Неймар

ПСЖ

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И К Ж
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