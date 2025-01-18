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Билялетдинов считает заслуги «Рубина» в воспитании Кварацхелии выше, чем у «Локомотива»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал трансфер полузащитника Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

По данным СМИ, сумма сделки составила 70 миллионов евро.

«В «Локомотиве» он все-таки находился совсем недолго, очень молодой был. Времени, наверное, не было ему уделено [достаточно] по объективным причинам. Такие случаи очень часто бывают. Но, несомненно, рывок он сделал в «Рубине». Знаете, в тот момент был период взросления мужского организма. «Локомотиву» надо было потерпеть года два, и он бы там стрельнул. Но у каждого клуба есть стратегические и тактические планы. Как получилось, так и получилось. И тоже неплохо получилось — дали стартовую площадку Кварацхелии.

«Интерес «ПСЖ» к игрокам из бывшего СССР? Я думаю, что ими не руководит СНГ, ЕС, ЕврАзЭС, азиатская компания или что-нибудь еще. Они оценивают игровые качества, просчитывают какие-то варианты. У «ПСЖ» есть возможности инвестировать. Если Хвича будет хорошо прибавлять, еще можно один контракт на повышение предложить. Может, к нему кто-то из Испании обратится с более выгодным финансовым предложением. По возрасту он инвестиционно хороший вариант», — заявил Билялетдинов «ВсеПроСпорт».

В качестве солидарных выплат за 23-летнего грузина железнодорожники получат 0,13 миллиона евро, а «Рубин» — почти 1 миллион евро.

Источник: ВсеПроСпорт
Ринат Билялетдинов
Хвича Кварацхелия
ФК Локомотив (Москва)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рубин (Казань)
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
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2
 Марсель 17 11 3 3 39-20 36
3
 Лилль 18 8 8 2 28-17 32
4
 Монако 18 9 4 5 29-20 31
5
 Ницца 18 8 6 4 36-25 30
6
 Лион 17 8 4 5 29-22 28
7
 Ланс 17 7 6 4 21-16 27
8
 Тулуза 17 7 3 7 19-19 24
9
 Страсбур 17 6 5 6 30-29 23
10
 Осер 17 6 4 7 24-26 22
11
 Брест 17 7 1 9 26-30 22
12
 Реймс 17 5 5 7 23-25 20
13
 Анже 17 5 4 8 19-27 19
14
 Ренн 17 5 2 10 23-25 17
15
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
16
 Сент-Этьен 17 5 1 11 16-37 16
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