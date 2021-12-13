Бернат получил травму в матче «ПСЖ» — «Монако» и был заменен
Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат получил травму в матче 18-го тура чемпионата Франции против «Монако». Он не смог продолжить игру.
На 54-й минуте его заменил Тило Керер. О степени серьезности повреждения данных пока нет.
«ПСЖ» ведет по ходу второго тайма со счетом 2:0. Дубль сделал Килиан Мбаппе.
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