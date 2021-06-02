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Бернат испытывает проблемы с восстановлением после операции

04:37
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Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат страдает от проблем с восстановлением после операции на крестообразной связке колена в сентябре прошлого года, сообщает L'Equipe. 28-летний испанец отстает от проагрммы восстановления.

Тем не менее, ожидается, что игрок может успеть восстановиться к началу следующего сезона.

В марте парижский клуб подписал с 28-летним испанцем новый контракт, который рассчитан до конца июня 2025 года.

Бернат выступает за «ПСЖ» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел 3 матча за команду из Парижа и не отличился результативными действиями. Сейчас футболист восстанавливается от разрыва крестообразной связки колена.

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