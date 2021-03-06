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Новости   //    Футбол   //    Франция

Бернат и «ПСЖ» договорились о продлении контракта

01:42

Защитник Хуан Бернат подпишет новый контракт с «ПСЖ». Как сообщает Le Parisien, стороны договорились о подписании нового соглашения.

Ранее СМИ стало известно, что новый договор будет рассчитан до 2026 года.

В этом сезоне 27-летний испанец из-за травмы сыграл в 3 матчах чемпионата Франции. Игрок перешел в «ПСЖ» в 2018 году из «Баварии» за 5 миллионов евро.

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