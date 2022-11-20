Бензема стал первым за 40 лет обладателем «Золотого мяча», который пропустит чемпионат мира

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема из-за травмы не сможет участвовать в ЧМ-2022.

По данным Squawka, он станет первым игроком с 1982 года, который пропустит данный турнир после получения «Золотого мяча».

За последние 40 лет все обладатель этой награды участвовали в чемпионате мира.

Ранее Бензема прокомментировал свою травму, которая не позволит ему сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Турнир стартует сегодня, 20 ноября, финал состоится 18 декабря.

У 34-летнего француза диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, которая не позволит футболисту принять участие в ЧМ-2022. Также из-за травм турнир пропустят Кристофер Нкунку, Преснел Кимпембе, Майк Меньян, Н'Голо Канте и Поль Погба.

Сборная Франции в группе D сыграет против сборной Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября).

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