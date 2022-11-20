Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 09:39

Бензема стал первым за 40 лет обладателем «Золотого мяча», который пропустит чемпионат мира

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Карим Бензема.
Фото AFP

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема из-за травмы не сможет участвовать в ЧМ-2022.

По данным Squawka, он станет первым игроком с 1982 года, который пропустит данный турнир после получения «Золотого мяча».

За последние 40 лет все обладатель этой награды участвовали в чемпионате мира.

Ранее Бензема прокомментировал свою травму, которая не позволит ему сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Турнир стартует сегодня, 20 ноября, финал состоится 18 декабря.

У 34-летнего француза диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, которая не позволит футболисту принять участие в ЧМ-2022. Также из-за травм турнир пропустят Кристофер Нкунку, Преснел Кимпембе, Майк Меньян, Н'Голо Канте и Поль Погба.

Сборная Франции в группе D сыграет против сборной Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября).

ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Карим Бензема
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главные звезды чемпионата мира. Чего мы ждем от Месси, Роналду, Мбаппе, Неймара и других
Как дела у Ваноли и Черышева в серии В. Дзюба или Чалов тоже могут оказаться в Италии?
Twitter-аккаунт Дональда Трампа разблокирован
Шеф Пентагона признал наличие у России «впечатляющего вооружения»
Власти Украины сообщили о подготовке эвакуации жителей Херсона
Как повысить производительность труда в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Мукоко: «Быть на чемпионате мира в 17 лет — это что-то невероятное»
Буффон рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира-2022
Хавбек сборной Франции Рабьо назвал фаворитов ЧМ-2022
Зимний. Безалкогольный. Восточный. Репортаж из Катара, где стартует самый уникальный чемпионат мира по футболу
Решение отдать ЧМ Катару вызвало в Цюрихе-2010 общий крик изумления. В воскресенье невероятное станет реальностью
Флик сравнил работу в сборной Германии и «Баварии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси летом может стать игроком «Манчестер Сити»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.12 00:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 00:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 00:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 00:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 00:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
28.12 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
28.12 00:00
Ницца – Ланс
 - : -
28.12 00:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
28.12 00:00
Реймс – Ренн
 - : -
28.12 00:00
Труа – Нант
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости