Бензема с «Золотым мячом» посетил матч «Лион» — «Ницца»

Нападающий «Реала» Карим Бензема стал специальным гостем матча 15-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Ницца» (1:1).

В перерыве встречи 34-летний француз вышел на газон стадиона «ОЛ Парк» и продемонстрировал болельщикам «Золото мяч», который он выиграл по итогам 2022 года.

Бензема является воспитанником «Лиона». За основную команду он сыграл 148 матчей, а затем перешел в мадридский клуб.