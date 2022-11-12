Бензема с «Золотым мячом» посетил матч «Лион» — «Ницца»
Нападающий «Реала» Карим Бензема стал специальным гостем матча 15-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Ницца» (1:1).
В перерыве встречи 34-летний француз вышел на газон стадиона «ОЛ Парк» и продемонстрировал болельщикам «Золото мяч», который он выиграл по итогам 2022 года.
Бензема является воспитанником «Лиона». За основную команду он сыграл 148 матчей, а затем перешел в мадридский клуб.
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|
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|15
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|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Лорьян
|14
|8
|3
|3
|25-20
|27
|
5
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|3
|3
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|27
|
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|3
|3
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|
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|7
|2
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|26-23
|23
|
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|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
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|20
|
10
|Клермон Фут
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|5
|4
|6
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|
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|15
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|16
|
12
|Реймс
|14
|3
|7
|4
|15-20
|16
|
13
|Труа
|14
|3
|5
|6
|25-29
|14
|
14
|Осер
|14
|3
|4
|7
|14-26
|13
|
15
|Монпелье
|14
|4
|1
|9
|23-28
|13
|
16
|Нант
|14
|2
|6
|6
|15-22
|12
|
17
|Аяччо
|14
|3
|2
|9
|12-22
|11
|
18
|Страсбур
|14
|1
|7
|6
|16-25
|10
|
19
|Брест
|14
|2
|4
|8
|14-27
|10
|
20
|Анже
|14
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|10
|15-33
|8
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38 тур
|11.11
|23:00
|
Лион – Ницца
|1 : 1
|12.11
|19:00
|
Ланс – Клермон Фут
|2 : 1
|12.11
|23:00
|
Ренн – Тулуза
|2 : 1
|13.11
|15:00
|
ПСЖ – Осер
|- : -
|13.11
|17:00
|
Брест – Труа
|- : -
|13.11
|17:00
|
Лилль – Анже
|- : -
|13.11
|17:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|13.11
|17:00
|
Нант – Аяччо
|- : -
|13.11
|19:05
|
Страсбур – Лорьян
|- : -
|13.11
|22:45
|
Монако – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|11
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|9
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
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|1
|2
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