Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции за клевету

Нападающий «Аль-Иттихад» Карим Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена за клевету, соообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

В октябре 2023 года Дарманен в прямом эфире заявил, что Бензема имеет связи с «Братьями-мусульманами"* (*движение запрещено в РФ как террористическое). Позже в офисе министра заявили, что на протяжении нескольких лет наблюдают «медленный дрейф позиций Карима Бензема в сторону жесткого ислама», которая выражается в распространении исламских норм на различные сферы жизни, включая спорт.

15 октября 35-летний нападающий поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Он опубликовал пост со словами: «Мы молимся за жителей Газы».

19 октября МВД Франции назвало четыре признака связи Бензема с террористической организацией: отказ петь гимн страны вместе со сборной Франции, прозелитизм в социальных сетях вокруг мусульманского поклонения, фото с имамом Мо и поддержка публикации Хабиба Нурмагомедова.

36-летний Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за саудовский клуб 20 матчей, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.