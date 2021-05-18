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Бензема может сыграть на Евро-2020. Он не выступал за сборную с 2015 года

09:51
Карим Бензема. Фото Reuters
Карим Бензема. Фото Reuters
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассматривает возможность включения в состав национальной команды на матчи чемпионата Европы-2020 форварда «Реала» Карима Бензема, сообщает L'Equipe.

Отметим, футболист перестал вызываться с октября 2015 года из-за истории, связанной с шантажом полузащитника Матье Вальбуэна.

Окончательная заявка станет известна в ближайшее время. В составе сборной 33-летний Бензема провел 81 матч, забив 27 голов и сделав 18 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/

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