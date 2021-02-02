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Бенитес может заменить Виллаш-Боаша в «Марселе»

21:47
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Новым главным тренером «Марселя» может стать Рафаэль Бенитес, сообщает Get French Football News со ссылкой на Tеlеfoot Chaine 2 февраля. В этот же день La Gazzetta dello Sport сообщила, что испанец согласился возглавить «Наполи».

По данным французского источника, «Марсель» начал переговоры со специалистом. Сегодня стало известно, что пост главного тренера покинул Андре Виллаш-Боаш.

Марсельский клуб занимает девятое место в чемпионате Франции, имея в активе 32 очка в 20 матчах.

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