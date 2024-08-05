«Бенфика» арендовала Саншеша у «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш арендован «Бенфикой», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 26-летним португальцем рассчитано до конца сезона-2024/25. Саншеш является воспитанником «Бенфики» и выступал за основную команду с 2015 по 2016 год, после чего перешел в «Баварию».

В минувшем сезоне Саншеш провел за «Рому» 12 матчей, в которых забил гол и заработал две желтые карточки.