«Бенфика» арендовала Саншеша у «ПСЖ»
Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш арендован «Бенфикой», сообщается на официальном сайте клуба.
Арендное соглашение с 26-летним португальцем рассчитано до конца сезона-2024/25. Саншеш является воспитанником «Бенфики» и выступал за основную команду с 2015 по 2016 год, после чего перешел в «Баварию».
В минувшем сезоне Саншеш провел за «Рому» 12 матчей, в которых забил гол и заработал две желтые карточки.
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|Монако
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|16.08
|21:45
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|17.08
|18:00
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Брест – Марсель
|- : -
|17.08
|20:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
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