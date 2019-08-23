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Бенедетто объяснил промах с пенальти тем, что мяч был слишком легкий

13:10
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Нападающий «Марселя» Дарио Бенедетто объяснил, почему промахнулся с пенальти в матче чемпионата Франции с «Нантом» (0:0). Напомним, аргентинец перешел в «Марсель» этим летом из «Бока Хуниорс» за 18 миллионов евро.

— Чтобы обрести уверенность, я вызвался пробить пенальти, — цитирует Clarin Бенедетто. — К сожалению, все пошло не по плану. Мяч на самом деле отличается от того, который используется в Аргентине. Он очень легкий. Я впервые исполнял пенальти таким мячом. Неправильно расположил тело и выбрал точку удара, все сделал неправильно.

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