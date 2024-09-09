Бен-Йеддера второй раз за год обвинили в сексуальном насилии

Бывший нападающий сборной Франции Виссам Бен-Йеддер обвиняется в новом случае сексуального насилия, сообщает L'Equipe.

В минувшие выходные 34-летний футболист был задержан полицией в Приморских Альпах по заявлению девушки 2001 года рождения. Француза обвиняют в домогательствах до девушки в автомобиле. Инцидент предположительно произошел в ночь с пятницы на субботу. Отмечается, что в момент задержания Бен-Йеддер находился в состоянии алкогольного опьянения и отказывался подчиняться полиции.

Футболист помещен под строгий надзор до судебного заседания, которое пройдет 15 октября.

В августе 2023 года Бен-Йеддера уже обвиняли в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуализированном насилии». Тогда его сразу отпустили под залог в размере 900 тысяч евро.

В мае футболист покинул «Монако», за который выступал с 2019 года. В разные годы своей карьеры он также играл за «Севилью», «Тулузу» и «Альфорвиль».