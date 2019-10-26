Бен Йеддер установил рекорд чемпионата Франции. Он быстрее всех из игроков «Монако» забил 9 голов за 50 последних сезонов
09:23
Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер в победном матче 11-го тура чемпионата Франции (1:0) установил своеобразный рекорд.
Йеддер на 22 минуте встречи с подачи Александра Головина забил единственный гол в матче. Это позволило ему стать игроком «Монако», которому удалось быстрее всех забить 9 голов во французском чемпионате за 50 последних сезонов.
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