Бен Йеддер расплатился за бензин болельщика «Монако»
23:27
В сети появилась фотография болельщика «Монако» Стефана Баллежо с форвардом монегасков Виссамом Бен Йеддером. На форуме болельщиков команды мужчина рассказал о том, что французский футболист помог ему расплатиться за бензин.
«Когда твой коллега попал в беду на заправке и у него не проходит оплата по безналу, то тут появляется Виссам Бен-Йеддер и оплачивает ему бензин... Вот это круто», — подписал фото болельщик «Монако».
В текущем сезоне Бен Йеддер провел 21 матч за «Монако», забил 14 голов и сделал две результативные передачи.
Бен Йеддер оплатил бензин фанату pic.twitter.com/t3gKE4NKgk— Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) January 19, 2020
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