Бен Йеддер расплатился за бензин болельщика «Монако»

В сети появилась фотография болельщика «Монако» Стефана Баллежо с форвардом монегасков Виссамом Бен Йеддером. На форуме болельщиков команды мужчина рассказал о том, что французский футболист помог ему расплатиться за бензин.

«Когда твой коллега попал в беду на заправке и у него не проходит оплата по безналу, то тут появляется Виссам Бен-Йеддер и оплачивает ему бензин... Вот это круто», — подписал фото болельщик «Монако».

В текущем сезоне Бен Йеддер провел 21 матч за «Монако», забил 14 голов и сделал две результативные передачи.