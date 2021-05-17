Бен Йеддер прокомментировал победу «Монако» над «Ренном»

Форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (2:1).

«В целом, у нас был очень хороший сезон. Мы не сдадимся и приложим максимум усилий в концовке сезона. Этот матч получился тяжелым, но мы будем бороться до конца и выложимся на все 100 процентов. Наша судьба в наших руках. Мы не смотрим на результаты «Лилля», «Лиона» или «ПСЖ». У нас осталось две игры, и мы будем усердно готовиться», — приводит слова Бен Йеддера официальный сайт клуба.

«Монако» набрал 77 очков и занимает третье место. У «Ренна» 55 очков и седьмая позиция.