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Бен Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в первой части сезона, Головин — второй в голосовании

30 декабря 2019, 23:55
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Болельщики «Монако» выбрали лучшего игрока команды по итогам первой половины сезона-2019/20.

Победителем голосования стал форвард Виссам Бен Йеддер, получивший поддержку 69 процентов респондентов.

Второе место занял полузащитник Александр Головин, третье — вратарь Бенжамен Леком.

Бен Йеддер забил 13 мячей и сделал пять голевых передач в 18 матчах. В активе Головина три гола и три результативных передачи в 18 поединках. На счету Лекома 19 игр и 27 пропущенных мячей.

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